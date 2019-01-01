Климкин пожаловался на советские фильмы в телеэфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался, что в новогоднем телеэфире по-прежнему много советских фильмов. Об этом написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 31 декабря готовил домашний майонез и переключал каналы.

"Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — написал Климкин.

По его мнению, в 2018 году украинцы стали "еще хоть немного менее советскими".

Борьба со всем советским ведется на Украине уже несколько лет. Так, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова там считают "щупальцами русского мира". Также в стране идет переименование городов, улиц и других объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

В ноябре 2018 года на Украине установили обязательную минимальную долю песен и информационных передач на украинском языке в радиоэфире (не менее 35% и не менее 60% соответственно).