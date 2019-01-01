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1 января 201909:46

Пресс-секретарь Пентагона ушла вслед за министром обороны

EPA

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт покидает военное министерство вслед за своим шефом Джеймсом Мэттисом. Уйат поблагодарила администрацию Дональда Трампа за возможность служить своей стране, пишет РИА Новости.

"Для меня это было честью и привилегией", — заявила Уайт в Twitter.

Полтора года работы Уайт в Пентагоне сопровождались громким скандалом — подчиненные обвинили пресс-секретаря в превышении полномочий. Как выяснил телеканал NBC, Уайт заставляла сотрудников покупать ей колготки, ходить в химчистку и выполнять другие личные поручения.

Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря будет назначен Чарльз Саммер.

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