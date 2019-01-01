В Магнитогорске спасатели нашли тело восьмого погибшего

В Магнитогорске спасатели нашли под обломками рухнувшего дома восьмого погибшего. Тело жильца пока не извлечено.

"Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", — рассказали ТАСС в оперативном штабе.

Губернатор Челябинской области дал распоряжение выделить семьям погибших при взрыве в жилом доме дополнительные 25 тысяч рублей. Сумма на похороны, вместе с федеральным пособием, составит 31,5 тысячи рублей на человека.

В понедельник в жилом доме на проспекте Карла Маркса взорвался газ. Рухнули перекрытия подъезда. В подъезде зарегистрированы 120 жильцов.