Трехэтажный гаражный комплекс сгорел в Щербинке в новогоднюю ночь

Три часа понадобилось пожарным на то, чтобы справиться огнем, охватившим трехэтажный гаражный комплекс в Щербинке. Отвлекшиеся от встречи Нового года местные жители сняли работу спасателей на видео.

Пожар в здании на Новостроевской улице вспыхнул около трех часов ночи 1 января. Быстро остановить распространение огня спасателям не удалось, поскольку у них не получалось попасть внутрь. На кадрах видно, как пожарные разрезают стену здания и проливают гаражный комплекс сверху.

Потушить пожар удалось только к половине седьмого утра, к тому моменту выгорело все левое крыло здания — это порядка 400 квадратных метров. Натерпелись и жители соседних многоэтажек, которые заволокло черным дымом.

Информации о пострадавших не поступало, как и о количестве сгоревших машин, но местные жители уже публикуют фотографии того, что осталось от их транспортных средств. О причинах возгорания ничего не сообщается.