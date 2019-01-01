В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура в регионе. В среду в Челябинской области будут отменены праздничные и развлекательные события.

Число жертв взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске, по последним данным, составляет восемь человек. Пропали без вести 36 человек. Сохраняется угроза обрушения поврежденных конструкций подъезда. Спасатели разбирают стену, пишет "Интерфакс".

В Магнитогорске в понедельник утром обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного дома на проспекте Карла Маркса.