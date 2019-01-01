Рекорд: в 2018 году ВДНХ посетили 30 миллионов человек

В прошлом году на ВДНХ побывали рекордное количество посетителей — 30 миллионов человек.

Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, это на пять миллионов больше, чем в 2017 году. Только летом выставочный комплекс посетили 12 миллионов человек. Одним из самых ярких событий 2018 года стало открытие обновленного павильона "Космос".

Сейчас на ВДНХ действуют два катка, которые являются одним из любимых мест отдыха москвичей. За первый месяц их работы там побывали более 100 тысяч человек. В Новогодние праздники посетителей ждут представления, выставки, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.