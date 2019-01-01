В России вступил в силу закон о льготах для граждан предпенсионного возраста

С 1 января в Российской Федерации вступил в силу закон о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста. Это женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, сообщает телеканал "Россия 24".

Теперь они не будут платить налог на дом, квартиру, комнату, гараж или машиноместо. Также на "предпенсионеров" распространяется так называемый налоговый вычет на 6 соток земли. Они будут иметь право уменьшить сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Если участок меньше указанной площади, платить налог вообще не придется.