Новогодний дебош: пассажир бизнес-класса выпил виски и побил стюардессу

Самолет прервал полет из-за пассажира бизнес-класса, который учинил дебош.

Лайнер следовал новогодним утром из Сочи в Москву. Один из пассажиров выпил много виски и не рассчитал силы организма. Когда ему отказались налить еще, он начал кричать и материться.

Бортпроводники попытались успокоить дебошира, однако им это не удалось сделать. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Воронежа, мужчина ударил стюардессу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы.

После этого командир судна принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж. У трапа самолет встречал наряд полицейских, который задержал дебошира. Самолет продолжил полет в Москву.

На прошлой неделе в аэропорту Ростова-на-Дону задержали авиадебошира, который курил в самолете. Когда бортпроводник сделал ему замечание, мужчина начал ругаться, используя нецензурную лексику, а затем ударил стюарда.