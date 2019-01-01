В Орске семь человек сгорели в новогоднюю ночь из-за короткого замыкания

В новогоднюю ночь в городе Орске сгорел частный жилой дом. Следователи Следственного управления СК по региону установили личности погибших при пожаре.

"Обнаружены тела хозяина дома и его жены, троих сыновей — четырех, шести лет и пяти месяцев, и двоих гостей: мужчины и женщины", — рассказали в управлении.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится осмотр пепелища, проводятся следственные действия. Причина возгорания, предварительно, короткое замыкание в электропроводке.

Власти Оренбургской области помогут в организации похорон.

