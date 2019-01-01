Пострадавшие при обрушении моста в Парке Горького находятся в удовлетворительном состоянии

Люди, получившие травмы при обрушении моста на катке в московском Парке Горького, находятся в удовлетворительном состоянии. Всем обратившимся была своевременно оказана медицинская помощь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе парка, мост планируют восстановить в ближайшее время. Каток снова откроется 2 января. Остальные площадки парка работают в обычном режиме.

Деревянный пешеходный мост обрушился ровно в полночь. В результате происшествия травмы получили 13 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения.