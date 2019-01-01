В новогоднюю ночь на Тверской москвичи предпочли пунш и хот-доги

В Москве до 13 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". В новогоднюю ночь Тверскую улицу превратили в праздничный променад — москвичи и гости столицы могли увидеть и поучаствовать в спортивных играх и мастер-классах.

Согреться во время празднования Нового года пришедшим помогло уличное угощение, пишет ТАСС. Гости праздника съели 35 тысяч порций горячих блюд и выпили 43 тысячи чашек чая и кофе. Хот-доги оказались вне конкуренции — продано 28,9 тысячи штук.

Особой популярностью у гуляющих пользовались супы, котлеты по-киевски, мясо, пельмени, пирожки, кулебяки и круассаны. Рекорд симпатий побил рождественский пряный напиток - 67700 стаканов.