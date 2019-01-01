Путин продлил на 2 года надзорные каникулы для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на два года надзорные каникулы для малого бизнеса.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что плановые проверки не будут проводится с в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

В июле 2015 года Путин подписал закон о трехлетнем моратории на проверки бизнеса. В октябре 2018 года, выступая на форуме организации "Опора России", он предложил продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю. При этом останется строгий контроль для бизнеса, где высока ответственность за безопасность людей.