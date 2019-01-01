Японец выразил протест против смертной казни, врезавшись в толпу на грузовике

Водитель грузовика, врезавшегося в толпу в Токио, был задержан в ночь на вторник, сообщают японские СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Тысячи жителей японской столицы, отмечавшие Новый год, собрались в главном месте ночной жизни Токио — районе Сибуя. Грузовик, за рулем которого находился 21-летний японец, врезался в толпу в пешеходной зоне. В результате инцидента девять человек получили травмы. Восьмеро пострадали, попав под грузовик, девятого избил сам водитель, вышедший из машины. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Позднее водитель, управлявший грузовиком, был задержан токийской полицией. Задержанный объяснил свои действия протестом против смертной казни в Японии.

Подобные инциденты в Японии не редкость: в 2012 году безработный устроил резню на железнодорожной станции в префектуре Фукуока и ранил шесть человек. Самой кровавой стала так называемая "резня на Акихабаре" в 2008 году, когда от рук преступника семь человек погибли и 12 пострадали. Тогда 25-летний мужчина сначала врезался на своем грузовике в толпу прохожих, а затем вышел из машины и стал наносить прохожим удары ножом. Аналогичный инцидент с грузовиком произошел в 2016 году. Давая показания в полиции, такие убийцы, как правило, объясняют свой поступок тем, что больше не хотят жить, но не решаются покончить жизнь самоубийством и поэтому совершают преступления, караемые смертной казнью.