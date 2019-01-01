В официальном списке погибших в Магнитогорске - семь человек

В официальном списке погибших при обрушении дома в Магнитогорске — семь взрослых человек. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Челябинской области, труп восьмого жильца найден в обломках многоэтажки, но подтвердить его смерть будет возможно только после извлечения. Разбор конструкций осложняется опасностью обрушений неустойчивых плит.

Сотрудники МЧС увеличили зону безопасности у дома 164 по проспекту Карла Маркса. Оцепление отодвинуто на 40 метров, пишет РИА Новости. Как рассказали в МЧС, седьмой подъезд разбирают сверху вниз. Это позволит безопасно снимать нависающие конструкции и стены.

В понедельник в Магнитогорске после взрыва газа произошло обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома. Судьба 36 человек остается неизвестной.