Подросток погиб, попытавшись сделать селфи около водопада в Индии. Видео

Очевидцы сняли на видео трагедию, произошедшую 30 декабря — в последнее воскресенье уходящего года в штате Орисса на востоке Индии.

Как сообщает издание Hindustan Times, молодой человек попытался сделать селфи, стоя на камнях около водопада, однако не удержался и рухнул в воду.

У него не получилось выбраться на берег, а люди, оказавшиеся поблизости не успели своевременно оказать помощь погибающему.

В итоге подросток утонул, на поиски его тела направлены сотрудники спасательной службы.