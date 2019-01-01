Самир Насри стал игроком "Вест Хэма"

Лондонский "Вест Хэм" подписал контракт с бывший полузащитником сборной Франции Самиром Насри. Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до конца года.

Однако если Самир хорошо зарекомендует себя в новой команде, то договор с ним может быть продлён. Насри не игравший больше года из-за дисквалификации за допинг, находился на просмотре в "Вест Хэме", после чего "молотобойцы" решили заключить с ним контракт.

"Вест Хэм" станет третьим английским клубов в карьере полузащитника. Ранее Насри выступал за "Арсенал" и "Манчестер Сити". До переезда в Англию француз алжирского происхождения играл за "Марсель".