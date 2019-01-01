Красноярский рыбак вызволил молодую косулю из ледяного плена

"Только не лягни меня!" — умолял выбравшийся на рыбалку майор в отставке Сергей Воронин из Красноярского края, толкая перед собой по тонкому льду молодую косулю. Спасение выбившегося из сил животного он снял на видео.

Описанные события произошли на озере Малое в Шарыповском районе края, на малой родине автора, но запись была обнародована только в конце года.

"В какой-то момент на рыбалке я заметил, что на льду в отдалении барахталось животное, пытаясь подняться, но ничего не получалось, пройти мимо было просто нельзя. Мне пришлось толкать этого молодого самца по льду до берега", — рассказал ИА "Запад24" Сергей, сам охотник со стажем.

Парнокопытное, как видно на кадрах, моментально скрылось из виду, как только почувствовало твердую землю под ногами. Впрочем, рыбака столь стремительное расставание, кажется, совсем не расстроило — он сам выбился из сил, толкая перед собой косулю, ведь таким образом они преодолели не менее 300 метров.