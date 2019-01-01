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Фильм "Т-34" 1 час назад
"Т-34" вышел на широкий экран в первый день нового года
С 1 января в кино стартовал всероссийский прокат фильма "Т-34". Как фильм приняли звезды на закрытых показах? Почему режиссер знаменитой "Бригады" решил снять кино о войне, а Баста с Пелагеей записать саундтрек?
Сразу после громкой московской премьеры прошла целая череда закрытых показов в регионах. Пермь, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар. Перед выходом в широкий прокат у "Т-34" и широкая премьерная неделя. Актеры представили фильм, которым гордятся, на своих малых родинах. А во время съемок имена своих городов с удивлением обнаружили на броне "тридцатьчетверки".
Но не только эта биографическая близость с персонажами помогала артистам лучше вживаться в роли. Прежде, чем начать съемки, каждому пришлось, хоть и экстерном всего за месяц, освоить профессию своего героя.
"Артисты должны производить впечатление слаженного экипажа, каждый должен уметь делать, то, что должен. Мы приезжаем, танкисты спрашивают, кто из нас кто. "Ну, значит, ты сюда, ты сюда". Минус 18, февраль, было сложно, непривычно, но в процессе мы сроднились. Меня сейчас посади — я до Берлина доеду!" – говорит актер Виктор Добронравов.
В фильме снимался не макет, а настоящий действующий "Т-34", который создатели картины показали на крупнейшей в Восточной Европе выставке супергеройского кино и компьютерных игр. Там исторический артефакт моментально стал главным персонажем. Чтобы сделать фото с танком, выстроилась огромная очередь. Для максимального приближения к реальности и все внутренние сцены снимали только в настоящем танке. Такого в мировом кинематографе не делал еще никто!
"Съемочная группа сидела сверху, внутри, кроме нас, никого не было, — рассказывает Добронравов. — Все вокруг было обвешано световыми и звуковыми приборами, людьми. И все это ехало!"
Удивительно, но премьера этого, казалось, мужского кино, привлекла и женщин.
"В этом фильме есть жестокость, но войны без жестокости не бывает. Но это кино, в котором любовь все-таки превосходит жестокость", — говорит актриса Ирина Старшенбаум.
Они — пара в жизни и снова в кино. После "Притяжения", где Петров и Старшенбаум играли влюбленных старшеклассников, в "Т-34" совсем другие эмоции. Каждый из их героев уже почувствовал, что такое война и концлагерь. Там, где горе играет в наперстки со смертью, вопреки всему рождается любовь.
Заглавную песню к захватывающей киноистории написал Василий Вакуленко (он же Баста). "Задача была очень сложная — не хайпить на этой теме, а попытаться аккуратно пересказать историю, потому что человек на войне — это человек, переживающий очень тяжелые моменты в жизни", — говорит Баста. Вокальные партии исполнила самобытная Пелагея.
Пол-Европы на танках проехали создатели "Т-34", экранизируя удивительную историю побега советских солдат на танке из нацистского плена. Больше всего артистам запомнились съемки в Чехии.
Бои в городе и на открытой местности. Зритель почувствует, как снаряды вонзаются в бронированную сталь и что чувствуют бойцы за мгновение до взрыва. Реалистичность, какой еще никогда не было. Неслучайно "Т-34" допустили к показу в сверхзрелищных кинотеатрах IMAX. Похоже, автор культовой "Бригады" и "Боя с тенью" снова открывает новую страницу кино. Алексей Сидоров — и режиссер, и сценарист картины. Он готовил "Т-34" больше трех лет, стараясь быть максимально точным в каждой детали и требуя того же от актеров.
Роль вчерашнего курсанта Ивушкина, которому предстоит самая важная в жизни танковая дуэль с немецким асом Ягером, для Александра Петрова стала переломной. Подготовка к съемкам для него переросла в целый ритуал. Артист попросил выделить ему для этого специальную комнату.
Зрители наверняка оценят и новые серьезные образы любимых актеров, и шутки, которые, как и в жизни, зачастую сопровождают самые трагические моменты.
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