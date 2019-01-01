Горе-грабитель был арестован при попытке украсть велосипед у здания управления полиции

Камера наблюдения, установленная у полицейского управления города Гладстон в американском штате Орегон, запечатлела нелепую попытку кражи велосипеда, произошедшую 27 декабря. Стражи порядка, озадаченные нелогичным поступком злоумышленника, разместили эту запись в Сети.

На кадрах видно, как мужчина при помощи кусачек пытается разделаться с цепью, удерживавшей велосипед, который он собирался похитить.

При этом, преступник полностью проигнорировал тот факт, что парковка для двухколесных транспортных средств располагалась прямо у входа в здание полиции, о чем свидетельствовала надпись Gladstone Police, выполненная достаточно крупным шрифтом прямо над местом совершения преступления.

Один из стражей порядка заинтересовался происходящим у него под носом и вместе с коллегами задержал горе-грабителя.

О том, какие санкции грозят несостоявшемуся обладателю чужого велосипеда, пока не сообщается.