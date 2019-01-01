"Интер" постарается приобрести Тони Крооса

Миланский "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Тони Крооса. Клуб сделает попытку купить игрока сборной Германии во время летнего трансферного окна.

В Милане считают, что Кроос может стать сильным ассистентом для ведущего нападающего команд Мауро Икарди. "Реал" в свою очередь предлагает обмен Крооса на Икарди но этот вариант не устраивает "Интер". Клубы ждут серьезные переговоры.

Контракт Крооса с "Реалом" заканчивается в мае 2022 года. Ранее руководство "королевского клуба" оценило 28-летнего немца в 300 миллионов фунтов.