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1 января 201914:59

Предельный возраст школьных автобусов установят по всей России

Требования к предельному возрасту автобусов, используемых для перевозки детей, будут распространены по всей России. В прошлом году максимальный 10-летний возраст был установлен для автобусов, перевозящих детей в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

С 1 апреля 2019 года требования коснутся так называемых "легких" автобусов массой до 5 тонн, а с 1 октября распространятся на автобусы и массой более 5 тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

На официальном сайте Госавтоинспекции создан специализированный сервис приема уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами. Сервис передает уведомления в режиме реального времени в банк данных, где они становятся доступны сотруднику ГАИ. Также на сайте размещен справочник "Школьный автобус", который содержит информацию о более чем 22 тысячах школьных автобусах. В нем можно найти сведения об эксплуатирующей организации и о предрейсовом контроле технического состояния автобуса, о медицинском осмотре водителя до и после рейса, а также фотографию транспортного средства.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло почти девять тысяч ДТП с участием несовершеннолетних детей до 16 лет, что на 1% больше показателей 2016 года. В этих ДТП погибли 450 человек, свыше 10 тысяч были ранены. В 2016 году в подобных авариях погиб 441 человек, ранения получили чуть меньше 10 тысяч человек.

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