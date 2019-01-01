УСАДА, Зеппельт и Самуэльссон выступили против РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не смогла выполнить в полной мере требования ВАДА, а именно обеспечить специалистом Всемирного антидопингового агентства доступ к базе лаборатории.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких проблем между двумя агентствами не существует.

В сентябре ВАДА восстановил временный статус РУСАДА при условии обеспечения доступа к базе лаборатории до 31 декабря. Этот процесс был приостановлен из-за вопроса с сертификацией оборудования. Таким образом, появился повод говорить о несоблюдении этого условия.



В первый день нового года о необходимости наказания РУСАДА заговорили сразу несколько обеспокоенных проблемой допинга в российском спорте персонажей. Первым отреагировал Глава Антидопингового агентства США (УСАДА) Трэвис Тайгарт, призвавший к жестким мерам против российских коллег. Тайгарт заявил, что не удивлен срывом дедлайна.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт , снявший несколько фильмов, о проблемах с допингом в отечественном спорте, также обратил внимание ВАДА на срыв крайнего срока допуска. Заодно Зеппельт напомнил слова президента ВАДА Крэйга Риди о том, что РУСАДА будет дисквалифицировано в случае невыполнения условия. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, заявивший о необходимости лишения РУСАДА лицензии.