Обрушение моста в Парке Горького: директора уволят, пострадавшим выплатят компенсации

Директор Парка Горького будет уволен после обрушения моста с людьми в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что проведал пострадавших – тяжелых травм нет, но, подчеркнул мэр, людям основательно испортили праздник.

В больницах находятся 12 человек, всем пострадавшим выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей, добавил Собянин.