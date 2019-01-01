Сильный ветер принесет в Москву метель

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС распространило предупреждение о метели, сильном ветре и гололеде, пишет РИА Новости.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до второго января. Спасатели просят водителей быть внимательными и осторожными. Рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию.