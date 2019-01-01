Два зенитовских аргентинца могут продолжить карьеру в "Ривер Плейте"

Победитель Кубка Либертадорес аргентинский "Ривер Плейт" может вернуть на родину двух полузащитников, принадлежащих "Зениту". Речь идет о Маттиасе Краневиттере и Эмилиано Ригони.

"Ривер Плейт" готов арендовать двух футболистов на полгода с перспективой выкупа. "Зенит" вряд ли будет удерживать аргентинцев. Краневиттер нечасто выходит в составе "Зенита", а Ригони в настоящее время пребывает в аренде у итальянской "Аталанты".

Маттиас Краневиттер пришел в "Зенит" летом 2017 года из "Атлетико". До отъезда в Испанию он выступал за "Ривер Плейт". Ригони на родите играл за "Индепендьенте".