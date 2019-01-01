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1 января 201915:57

"Тур де Ски". Устюгов стал третьим в спринте

Продолжается многодневная лыжная гонка "Тур де Ски". В первый день нового года в швейцарском Фаль Мюстайр прошли спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.

Сергей Устюгов занял третье место, проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клэбо 3,07 секунды. Результат Клэбо 3 минуты 3,78 секунд. На втором месте итальянец Франческо Пеллегрини. Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале и занял шестое место.

У женщин победу одержала шведка Стина Нильссон. На втором и третьем местах американки Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс. Юлия Белорукова дошла до полуфинала и занляа в итоге восьмое место.

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