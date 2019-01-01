Трамп поздравил своих хейтеров с Новым годом

Американский лидер Дональд Трамп написал новогодний твит, в котором обратился к подписчикам. Он поздравил всех с Новым годом, не исключив и своих хейтеров вместе со СМИ, распространяющими фейковые новости.

Трамп ожидает, что 2019 год принесет Америке великолепные события и удивит тех, кто не сходит с ума от ненависти к нему.