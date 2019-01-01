Петербуржец задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого насильника и убийцу. По версии следствия, это 41-летний мужчина, который 30 декабря в одном из домов поселка Металлострой Колпинского района изнасиловал и задушил подушкой свою 14-летнюю падчерицу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры происшествия, назначаются экспертизы, передает РИА Новости.