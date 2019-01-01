Во Флориде угнали грузовик с текилой на полмиллиона долларов

В американской Флориде перед Новым годом угнали грузовик с текилой на полмиллиона долларов.

О пропаже заявил водитель грузовика. Полиция среагировала своевременно, уже через полтора часа был обнаружен трейлер, из которого четверо мужчин выносили коробки с Patron Tequila.

Всего в грузовике было 966 коробок с текилой на 507105 долларов.

Четверых злоумышленников задержали. Инцидент расследуется, передает РИА Новости.