Криштиану Роналду готов вернуться в сборную Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объявил о готовности вернуться в сборную Португалии. Прошлой осенью футболист взял паузу в международной карьере и пропустил несколько матчей Лиги наций.

Криштиану Роналду объяснял свое решение накопившейся усталостью и сложностью алаптации к итальянскому футболу. Кроме того, в адрес 33-летнего португальца были выдвинуты обвинения в изнасиловании десятилетней давности.

Но в первый день нового года, многолетний лидер сборной Португалии заявил о своем скором возвращении в национальную команду. Криштиану Роналду намерен помочь сборной Португалии завоевать путевку на чемпионат Европы 2020.