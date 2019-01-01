Число погибших под завалами дома в Магнитогорске возросло до девяти

Девятый погибший обнаружен спасателями при разборе завалов дома, в котором утром 31 декабря взорвался бытовой газ. ТАСС уточняет, что это женщина, сейчас идет операция по извлечению ее тела.

Место трагедии в Магнитогорске осмотрел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Бастрыкин прибыл в Магнитогорск днем 1 января и побывал на месте трагедии вместе с губернатором Борисом Дубровским. Основной причиной трагедии Следком называет взрыв бытового газа.

Ранее спасатели обнаружили живым 10-месячного мальчика. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, его готовят к транспортировке в Москву. По-прежнему неизвестной остается судьба более 30 человек. 2 января объявлено в регионе днем траура.