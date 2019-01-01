В новогоднюю ночь на Сахалин прибыл огонь зимних международных игр "Дети Азии", передает канал "Россия 24".

Символ соревнований доставили из Якутии, торжественная церемония его передачи прошла на главной площади Южно-Сахалинска.

Теперь огонь пронесут по всему острову, а 9 февраля от него зажгут факел турнира. Игры продлятся неделю, на них приедут более трех тысяч человек из 20 стран. Состязаться будут в восьми видах спорта, включая хоккей, фигурное катание, биатлон и шорт-трек.