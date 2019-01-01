В окопах Донбасса: тишина может "рухнуть" в одну секунду

Срочные сообщения приходят из Донбасса. Украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики. Под огнем оказался город Докучаевск, там поврежден жилой дом. О пострадавших не сообщается. Постоянные провокации со стороны Киева заставили ополченцев встречать этот Новый год в окопах. И, тем не менее, защитники Донбасса, пусть и коротко, но все-таки смогли обменяться праздничными поздравлениями.

Командир разведывательного батальона "Спарта" армии ДНР едет на передовую поздравлять своих бойцов, обороняющих донецкий аэропорт, — традиция. В надежном укрытии наряжена елка, и можно собрать бойцов в одном строю.

Долгих фуршетов здесь нет. Вместо шампанского — сок, закуска самая простая.

Ясиноватая. Для выезда на другой участок фронта нужно принять меры безопасности. Высаживаемся в районе печально известной жаркими боями авдеевской промышленной зоне. Этой ночью здесь удивительно тихо.

Боевая позиция. Солдаты едва сходятся на пару минут, чтобы сказать друг другу несколько теплых слов в новогоднюю ночь. Вот такая новогодняя ночь в окопах Донбасса.

Здесь стреляют. Это одна из многих боевых точек, которые протянулись на 300-километровую линию фронта ДНР. То тихая война, то громкая. В одну секунду тишина может просто "рухнуть".