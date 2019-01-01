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1 января 201921:05 Салима Зариф

Памяти Даниила Гранина: жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным

В Санкт-Петербурге — день памяти Даниила Гранина. Сто лет со дня рождения выдающегося писателя, неравнодушного гражданина. Публицист, фронтовик, человек огромной духовной силы. Сегодня произведения Гранина — признанная классика, его книги переизданы множество раз. К юбилею Президентская библиотека оцифровала его творческое наследие. Именем Даниила Гранина будет назван один из скверов города.

В библиотеке имени Гранина книги Даниила Александровича занимают отдельный зал. Гранин отнесся к идее назвать в его честь библиотеку настороженно. В итоге дал добро, но побывать здесь лично так и не успел.

"Когда Даниил Александрович дал согласие, это был большой подарок, но и большая ответственность. Библиотека, которая носит его имя должна быть современной, идти в ногу со временем, как и он", — отметила Мария Таукина, заведующая библиотекой имени Даниила Гранина.

Гранин и в 1998-м был жаден до впечатлений, жить старался широко и полно, как молодой. Немолодым себя не признавал — отказывался от помощи и выступал только стоя.

После его речи в 2014 году в парламенте Германии писали: "Гранин взял Рейхстаг во второй раз". Он так и сказал: буду говорить не как писатель, а как солдат. И отверг предложенный стул.

На одних из кадров Гранину — 95. Он говорил почти час. И Бундестаг во главе с Ангелой Меркель встал, аплодируя.

Гранин ушел на войну добровольцем, с трудом отбившись от брони инженера Кировского завода. В автобиографическом романе "Мой лейтенант" он описал сцены боев подле Камероновой галереи в Царском — а тогда Детском — селе.

"Во время стрельбы к ним подошел — он не знал, кто это — сотрудник и сказал: как вам не стыдно, наденьте тапочки, почему вы возите пулеметы по этому паркету?! Это паркет драгоценный", - рассказала Ольга Таратынова, директор Государственного музея-заповедника "Царское село".

Фашисты заняли и сожгли Екатерининский дворец, но тот паркет уцелел. И записываем мы это интервью в тапочках. Лишь в одном месте паркет обуглен — реставраторы намеренно оставили это пятно — в память о войне.

Обугленная душа фронтовика Гранина требовала хранить и рассказывать правду о войне. Так появилась их с Адамовичем «Блокадная книга».

"Блокада — это идешь по улице, видишь человек лежит еще живой, из последних сил поднимает его кто-то, ведет к себе. Что он может дать? Кружку кипятка. Посидел человек в тепле — ожил. Ты спас человека. Никто не узнает об этом, никто медаль не даст. Это не героизм. Это милосердие" - это монолог из нового фильма Бэллы Курковой к 100-летию писателя.

"Если оглянуться издалека, как бы с другого берега на свою жизнь, как будто она уже миновала вся, ты думаешь, а что же было хорошего? Была любовь. Я думаю, что это — самое важное. Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе быть несчастным", — считал Гранин.

Эти слова — "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным" — вынесены в название фильма к 100-летию писателя. В этот год его именем в Петербурге назовут сквер, установят в его честь памятник. Фильм Бэллы Курковой — тоже телевизионный памятник Гранину. Премьера — 6 января в 21:05 на телеканале "Культура".

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