Нападавший в Манчестере может быть сторонником ИГИЛ

Мужчина, атаковавший людей в Манчестере в канун Нового года, может быть сторонником ИГИЛ (запрещено в РФ).

Свидетели уверяли, что он набросился на прохожих с двумя ножами, выкрикивая "Аллах Акбар" (Аллах велик).

Полиция, проводившая обыск, информацию не подтвердила.

Однако нападение расследуется как теракт.

В понедельник вечером 25-летний мужчина на вокзале Манчестера напал на мужчину и женщину и ранил их. Пострадавшие в больнице.

При задержании был ранен один из полицейских, его жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.