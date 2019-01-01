В Башкирии столкнулись два автомобиля: пострадали шестеро

В Башкирии столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Инцидент произошел на трассе Толбазы — Красноусольский в Гафурийском районе. "Дэу Нексия" под управлением 34-летнего мужчины столкнулась с ВАЗ-2107. Водителю ВАЗа исполнился 51 год.

Пассажиры "Нексии", водитель ВАЗа и его пассажиры обратились в больницу, передает ТАСС.