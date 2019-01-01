В Магнитогорске загорелась маршрутка, погибли 3 человека

В Магнитогорске на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды загорелась маршрутная "Газель". Внутри находились три человека, они погибли. Детей в маршрутке не было.

Известно, что внутри "Газели" было два газовых баллона, передает ТАСС. Следователи и сотрудники ФСБ работают на месте ЧП. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового оборудования. Также на месте инцидента находятся врачи, которые пока не могут приблизиться к горящему автомобилю на достаточное расстояние.

Это уже вторая трагедия, произошедшая в городе за считаные дни. Утром 31 декабря в одном из домов Магнитогорска взорвался газ. Погибли 9 человек, пострадали пятеро. Судьба 30 жителей дома остается неизвестной.