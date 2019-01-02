В Вашингтоне застрелен морской пехотинец

В американской столице застрелен морской пехотинец США. Стрельба возникла на территории казармы. Военнослужащий находился при исполнении, передает ТАСС. Он получил ранения и был госпитализирован, однако спасти его врачи не смогли.

Подробности инцидента не приводятся, личность убитого не раскрывается. Известно, что полиция, прибыв на место, никого не задержала. Одновременно стражи порядка заявили, что никакой угрозы для общественности нет.

Представители Корпуса морской пехоты США заявили, что командование делает все возможное для поисков причастных к ЧП.