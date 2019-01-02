Во Флориде ребенок упал в вольер с носорогами

В зоопарке города Мельбурн (США, штат Флорида) ребенок упал в вольер к носорогам. Он ударился о рог одного из животных и получил травмы.

Ребенок упал с огороженной стальными столбами площадки, которая предназначена для посетителей, желающих погладить животных. Малыш упал в щель между двумя столбами.

В настоящее время он госпитализирован, передает РИА Новости. Его состояние не уточняется.

Зоопарк Мельбурна проводит подобные программы для общения с животными с 2009 года, и за все это время инцидент с ребенком – первый. Руководство пообещало принять необходимые меры и уверило, что безопасность – главный приоритет зоопарка. Программы общения с животными прекращены до полной перепроверки всех процедур.