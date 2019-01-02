На границе с Мексикой власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

На границе с Мексикой власти США, чтобы остановить попытку мигрантов прорваться на территорию Соединенных Штатов, вынуждены были применить слезоточивый газ.

Как уточняется, в районе города Тихуана порядка 150 мигрантов пытались прорваться через границу. Американские власти не менее трех раз выпустили слезоточивый газ для пресечения попытки прорыва. В результате есть пострадавшие, в том числе женщины, дети и сотрудники средств массовой информации.

По словам мигрантов, они прибыли к границе в составе каравана из Гондураса в декабре 2018 года.

С октября прошлого года сразу несколько крупных караванов мигрантов из Центральной Америки направились по территории Мексики к границе Соединенных Штатов. Общее их число составляло порядка 10 тысяч человек, напоминает РИА Новости.