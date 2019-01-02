В центральной Италии произошло землетрясение

Вечером 1 января в центральной Италии зафиксировано землетрясение. Толчки магнитудой 4,1 ощущались в провинции Аквила, а также в Абруцио, Лацио и некоторых районах Рима.

Движение поездов на линии Рим-Аквила временно приостановлено, передает телеканал "Россия 24". Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В конце декабря из-за землетрясения в районе Сицилии пострадало 28 человек, более 300 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Одно из самых сильных землетрясений произошло в Италии в 2016 году: тогда в результате стихийного бедствия погибло 295 человек.