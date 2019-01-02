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Нападения в Германии 1 час назад

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2 января 201903:22

Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса. Генпрокуратура страны сейчас готовится взять расследование в свои руки.

1 января 50-летний мужчина вначале попытался наехать на прохожих в Боттропе, потом — на автобусной остановке в Эссене. Причем выбирал в качестве цели именно мигрантов, уточняет телеканал "Россия 24".

В итоге пострадало 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии. Мотивом действий нападавшего могла стать ксенофобия. Также следствие предполагает, что задержанный страдает психическим расстройством.

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