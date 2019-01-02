В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, разовый проезд по карте "Тройка" подорожал до 28 рублей, а "Единый" билет на 60 поездок – до 1900 рублей. В столице со среды будут упразднены некоторые билеты, а также изменится стоимость безлимитных билетов.

Проезд в метро и на наземном транспорте по карте "Тройка" составляет 38 рублей за одну поездку (вместо 36 рублей в 2018 году). Проезд по тарифу "90 минут" по карте "Тройка" стоит 59 рублей (это на 3 рубля больше, чем в прошлом году).

Цена "Единого" билета на 60 поездок увеличилась до 1900 рублей вместо 1765 рублей, передает РИА Новости. Срок действия билета с момента покупки также изменился – теперь он составляет 45 дней.

Изменилась стоимость безлимитных билетов: "Единый" на 30 дней теперь стоит 2170 рублей (вместо 2075 рублей в 2018 году), а на 90 суток – 5430 рублей вместо 5190 в прошлом году.

Учащиеся заплатят за льготный месячный билет в метро 395 рублей вместо 380, а за билет на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250. Цена разовой поездки при этом не изменится.

Было решено отменить несколько непопулярных билетов. Так, со 2 января вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет приобрести безлимитный ТАТ на 30 дней, его цена составит 1140 рублей. Упразднены "Единые" билеты на семь суток, 20 и 40 поездок – вместо них можно будет использовать билет "Кошелек" карты "Тройка" и "Единый" на 60 поездок.

Ранее в департаменте транспорта Москвы уточняли, что в 2019 году тарифы на проезд в столичном транспорте изменились в пределах 5,1 процента. Вопрос об увеличении тарифов был поднят крупнейшими перевозчиками города в связи с ростом цен на запчасти, электроэнергию и топливо.