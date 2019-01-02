В Мексике мэра города убили через полтора часа после вступления в должность

1 января в штате Оахака на юге Мексики руководитель муниципалитета Тлахиако Алехандро Апарисио стал жертвой покушения всего через полтора часа после вступления в должность. О происшествии СМИ сообщили представители властей региона.

Губернатор Штата Алехандро Мурат потребовал от генерального прокурора тщательного расследования произошедшего. Вскоре Мурату сообщили, что предполагаемого убийцу удалось задержать.

Во время нападения на Апарисио пострадали еще два человека, передает ТАСС. Политик представлял "Движение национального возрождения" – партию левого толка, которая была создана Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.