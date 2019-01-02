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2 января 201905:26

В Брянской области жертвами пожара стали трое детей

На востоке Брянской области произошел пожар в частном доме. Погибли три ребенка, еще два ребенка и один взрослый пострадали. Они госпитализированы, передает РИА Новости.

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