Военные из России доставили новогодние подарки 200 сирийским детям

В сирийском Алеппо и поселке Муран российские военные доставили 200 детям из малоимущих семей новогодние подарки от властей Подмосковья. Об этом СМИ сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский.

Как рассказал Матренинский, российские военные провели гуманитарную акцию в одном из населенных пунктов провинции Алеппо – привезли из Московской области новогодние подарки для детей. В них – конфеты, печенье, варенье и пряники.

Взрослым раздали продуктовые наборы и хлеб, передает ТАСС. В новогодние праздники сотрудники Центра по примирению враждующих сторон стараются разнообразить ассортимент продуктов для сирийцев.

Еще одна акция прошла в одной из школ Алеппо – ребята также получили подарки и посмотрели праздничный концерт, в котором участвовали Дед Мороз и другие сказочные персонажи.