Расправы, провокации и захваты храмов: о новом пути вероисповедания Петра Порошенко

Расправами угрожают православным священникам на Украине за отказ примкнуть к раскольникам. Радикалы устраивают провокации и захватывают храмы. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Денис Алексеев.

Когда митрополит Винницкой епархии Симеон примкнул к так называемой новой церкви, а винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор под жестким давлением властей перешел к новой религиозной структуре, треск раскола прокатился и по всему региону.

Того, что из Киева поступила "разнарядка", не дожидаясь томоса об автокефалии, начать перевод канонической Украинской православной церкви в ведение пока еще самопровозглашенной Православной церкви Украины, никто и не скрывает. К началу 2019 года минимум по три прихода в каждом районе должны отойти ПЦУ. Такой установкой поделился пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков. Там же, в Винницкой области, десятки прихожан будто подменили.

Настоятель храма Святого апостола и евангелиста Ивана Богослова Олег Мельник такого от паствы явно не ожидал. Сначала подумал, что пришли на службу. Но толпа давно известных ему прихожан даже в храм не поместилась. Молитв не читали, разговаривали все больше на повышенных тонах.

"Пришли в храм, вручили петицию, попросили выйти из УПЦ и перейти в ПЦУ. Я отказался. Они начали обвинять меня в том, что я не разделяю их мнений и не подхожу им", — рассказывает настоятель храма Святого апостола и евангелиста Ивана Богослова Олег Мельник.

В руках протоиерей держит толстую стопку бумаг — ту самую петицию от всех присутствующих за передачу храма новой православной церкви Украины. Тех, кто возражает, выставляют за дверь.

Сначала Олегу Мельнику предлагали хорошо подумать и сделать правильный выбор.

"Вы просто переходите в Украинскую церковь. Если что не так, придет другой батюшка — и все. Чтобы не было пропаганды. Не понравится – уйдете в Российскую церковь", — уговаривали Олега Мельника прихожане.

После отказа, по его же словам, угрожали расправами. Радикалы уже вовсю устраивают провокации и захватывают храмы для дальнейшей их передачи в придуманную Петром Порошенко новую церковь. По крайней мере, об этом уже не раз говорили представители канонической Украинской православной церкви. Несмотря на то, что томос об автокефалии Украина должна получить только 6 января, а гонения "несогласных" продолжаются, Порошенко уже запланировал совместный с будущим главой ПЦУ Епифанием предвыборный томос-тур по 17 областям. На повестке – беспрекословный переход Украины на новый путь вероисповедания.