Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал, что зарубежные компании заинтересовались блокчейн-проектом, который может быть реализован в республике.

Мурадов пояснил, что речь идет о проекте "КриптоКрым", подразумевающем создание криптовалютного инвестиционного фонда, который способен обеспечить осуществление различных инвестиционных программ как в Крыму, так и за его пределами. При этом в России еще нет законодательных положений, регулирующих криптовалюты и блокчейн. Поэтому пока что внедрение данных технологичных решений отложено, сообщает РИА Новости.

Система оборота криптовалюты поможет решить проблемы ухода от доллара и существующих банковских ограничений, актуальных для Крыма, подчеркнул постпред республики.

Он рассказал, что особенно заинтересовались этим проектом инвесторы из Китая: в этой стране много стартапов именно в области криптовалюты, а также большое количество производителей криптооборудования и специалистов, работающих в сфере блокчейн технологий.

Впервые о проекте "КриптоКрым" было сказано в апреле 2018 года на IV Ялтинском международном экономическом форуме. В кластер, который будет создан в рамках проекта, войдут криптовалютный инвестиционный фонд и криптовалютная биржа. Также обсуждался вопрос производства в Крыму оборудования для криптовалютных производств и блокчейн технологий.