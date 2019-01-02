Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 11 человек

Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Магнитогорске продолжаются. К этому часу из-под завалов извлекли тела одиннадцати погибших. Детей среди них нет. Еще шесть человек госпитализированы, а судьба 32 жильцов дома пока остается неизвестной. Сейчас работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.

Сегодня в Челябинской области объявлен день траура, передает телеканал "Россия 24". Государственные флаги на административных зданиях приспущены, развлекательные мероприятия отменены. Горожане устроили стихийный мемориал рядом с поврежденным домом. А в Москве люди приносят цветы, игрушки и свечи к столичному представительству Челябинской области на Славянской площади.