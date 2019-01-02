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2 января 201907:57

Пожар в многоквартирном доме во Владивостоке: более 60 человек эвакуированы

В ночь на среду, 2 января, во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Были эвакуированы десятки человек. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как уточняется, ЧП произошло в доме №16 на улице Окатовая. Спустя семь минут после вызова на место прибыли пожарные расчеты. Горели две квартиры и пол в коридоре на втором этаже.

Возникла угроза распространения огня на другие квартиры, передает агентство "Интерфакс". Из-за сильного задымления жильные не могли самостоятельно покинуть квартиры. Пожарные пробились к квартирам, отрезанным дымом и огнем, и приступили к эвакуации жильцов. Всего были эвакуированы 62 человека.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в результате ЧП никто не пострадал. Удалось не допустить и распространения огня на большую площадь.

Пожар был потушен спустя два часа после вызова. Общая его площадь составила 70 квадратных метров. В борьбе с огнем принимали участие 51 человек личного состава и 13 единиц специальной техники.

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